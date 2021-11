Mongrando, "Tutto comincia dalle stelle"

L'Aido di Biella, Associazione Italiana Donazione Organi, insieme alla Proloco di Mongrando, la Parrocchia di San Lorenzo e U.B.A, sta organizzando per sabato 13 novembre una serata davvero speciale "Tutto comincia dalle stelle", astri e mitologia. L'appuntamento è alle 20 alla casa parrocchiale Borgo San Lorenzo in via Don Minzoni a Mongrando. Vorrebbero renderti partecipe di una serata ricca d'emozioni, dove l'Aido, a fine presentazione, darà la possibilità di scrutare il cielo come non lo avete mai visto prima.