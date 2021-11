“Grand Tour Biella 4 x 5 = 20” messaggi di auguri a Museimpresa

I quattro associati Museimpresa biellesi, Archivio Storico gruppo Sella, Casa Zegna, Fondazione FILA Museum e MeBo – Menabrea Botalla Museum, in occasione della XX Settimana della Cultura d'Impresa, propongono un palinsesto di eventi presso le proprie sedi e si uniscono in un augurio congiunto per celebrare il ventennale dell'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa. Titolo della rassegna è “Vent’anni di cultura di impresa. Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente”.

Il termine Grand Tour caratterizza l’Europa del XVII e XVIII secolo e identifica il periodo di formazione che i gentiluomini trascorrevano viaggiando in Europa al fine di migliorare la propria cultura. Nel corso di tali viaggi era usanza inviare cartoline illustrate alle famiglie d’origine, immagini che nel corso del tempo si sono poi trasformate nei capolavori dell’arte vedutista. Ispirandosi a tale consuetudine Archivio Storico gruppo Sella, Casa Zegna, Fondazione FILA Museum e MeBo – Menabrea Botalla Museum, sono pronti a condurvi in uno speciale itinerario, visivo e testuale, che celebra il territorio attraverso la cultura d’impresa.

Dall’1 fino al 21 novembre, il Grand Tour Biella 4x5 = 20 vedrà i quattro enti “inviare” su Facebook e Instagram 20 cartoline, cinque per ciascuna istituzione, composte da immagini, parole e materiali d’archivio che racconteranno le specificità della terra che li pone in dialogo. Indirizzati a Museimpresa stessa, tali documenti veicoleranno i valori che contribuiscono alla nascita e allo sviluppo delle aziende, guidando una corrispondenza inedita e consapevole che le sinergie sono motore di cultura. Parallelamente al programma online Grand Tour Biella: 4x5 = 20, ciascun ente proporrà singoli eventi che si svolgeranno in presenza nelle differenti sedi espositive.