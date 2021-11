Angsa Biella, il Ricetto di Candelo si veste di rosso a favore della Casa per l'Autismo

ll 13 novembre, alle 20, il Ricetto di Candelo si vestirà di rosso con la cena a scopo benefico organizzata da Angsa Biella a favore della Casa per l’Autismo. L’evento sarà aperto a tutti tramite prenotazione al nr 3453476745 con una unica regola, un vestito oppure un dettaglio, rosso.

La cena sarà servita all'interno del borgo medievale: “Abbiamo scelto la Taverna del Ricetto perché distante circa un chilometro dalla Casa per l’autismo per cui raccoglieremo i fondi con questa serata – spiega Daniela Oioli, presidente di Angsa Biella -. La nostra Casa, nata nel 2013 grazie ad Angsa Biella in collaborazione con Domus Laetitiae, accoglie 80 bimbi e ragazzi a cui ogni giorno viene insegnato un pezzettino in più di autonomie che gli saranno utili per avere una vita il più possibile serena ed indipendente”.

La cena in Rosso è solo uno dei molti eventi organizzati da Angsa a favore dell’autismo: “Dopo la cena a Candelo, cercheremo di raccogliere fondi con i gadget preparati dalle nostre famiglie ai Mercatini di Natale e attraverso la nostra nuova piattaforma di fundraising”.