Alle 12.15 di ieri, martedì 9 novembre, una squadra del Comando di Novara con supporto di Autogru, e’ intervenuta a Carpignano Sesia per un incidente stradale con coinvolti un’autovettura e un trattore agricolo.

La squadra collaborava con i sanitari per estricare i feriti. Con l’autogru si recuperavano i mezzi coinvolti mettendo in sicurezza. In posto 118, Elisoccorso, Carabinieri e Polizia Locale. Il tratto di strada rimaneva chiuso al traffico fino al termine delle operazioni.