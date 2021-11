Dal Nord Ovest – Accusa malore alla guida e finisce in fossato: morto un 67enne

Tragedia nel vicino Astigiano. La persona che si trovava a bordo dell'auto, un uomo di 67 anni, è purtroppo deceduto. L'uomo era uscito di casa a bordo della sua auto. Alla sera non aveva fatto ritorno a casa e i familiari, preoccupati, ne avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Villanova. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri. L'uomo, in seguito a un malore, aveva perso il controllo dell'auto, finendo in un fossato profondo, da cui è stato recuperato senza vita.