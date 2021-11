Vetrine del negozio imbrattate di spray, amara sorpresa del proprietario

Amara sorpresa ieri a Camandona per il proprietario di un negozio di alimentari che si è ritrovato le vetrine imbrattate con vernice spray da parte di ignoti vandali. Il malcapitato ha avvisato i Carabinieri di Mosso che si sono recati sul posto per verificare la situazione e raccogliere tutti gli elementi utili all’individuazione degli autori, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere presenti nella zona. È probabile che il gesto sia riconducibile alla bravata di alcuni ragazzi della zona. Il negoziante presenterà formale querela per il danno subito, non ancora quantificato e non assicurato.