Ubriaco alla guida tampona auto, fugge, minaccia e spintona agenti ai controlli: scene da film a Chiavazza

Scene da film a Chiavazza. Sotto i fumi dell'alcol tampona un'auto, scappa dall'incidente e, una volta raggiunto dalla Polizia, minaccia e spintona gli agenti per non sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Questa l'incredibile vicenda avvenuta nella serata di sabato, 6 novembre, nel rione di Biella: protagonista un 51enne di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe urtato violentemente un altro mezzo in via Gamba e si sarebbe dato alla fuga. L'altro conducente non si è perso d'animo e l'avrebbe inseguito fino al cimitero, dove si è interrotta la marcia di entrambi.

Una volta allertate, le forze dell'ordine si sono portate sul posto per ascoltare le testimonianze dei coinvolti e di alcuni passanti e sottoporre al controllo alcolemico l'uomo responsabile del tamponamento, visibilmente ubriaco: il tasso avrebbe poi evidenziato un primo valore di circa 2,71 mg/l. A questo punto, l'uomo si sarebbe rifiutato di eseguire ulteriori test e avrebbe spintonato e minacciato gli agenti, creando un parapiglia non indifferente. Per calmarlo, gli agenti di Polizia l'hanno immobilizzato fino a quando la situazione non si è normalizzata.

Da ulteriori accertamenti, si è anche scoperto che il veicolo era privo di revisione. Per questo motivo, il 51enne verrà molto probabilmente denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale e resistenza a pubblico ufficiale. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.