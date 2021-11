Tir resta incastrato alla curva di Bioglio, strada per Valle San Nicolao chiusa al traffico (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Problemi alla viabilità nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, a Bioglio. Un tir di grosse dimensioni, adibito al trasporto di legname, è rimasto incastrato con il suo carico lungo la strada che dal paese porta a Valle San Nicolao, in frazione Maglioli.

Alcune delle ruote sono finite fuori strada e il mezzo pesante non ha potuto proseguire la sua marcia poiché inclinato in parte. Sul posto si sono portati i Carabinieri, insieme a due mezzi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità. Al momento, la strada resta chiusa al traffico.