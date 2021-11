Runner trova tasso investito e lancia l'allarme

Stava correndo per le vie di Curanuova quando all'improvviso si è imbattuto in un tasso zoppicante e distante pochi passi dalla carreggiata. Molto probabilmente è rimasto ferito, a seguito di un urto con un mezzo in transito.

Il runner non si è perso d'animo e ha contattato il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella. Una volta recuperato, l'animale è stato visitato dal veterinario dell'ASL Biella e lasciato andare nei boschi vicini. Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi, 10 novembre, a Mongrando.