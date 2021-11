Capriolo si schianta contro portiera auto, grosso spavento per una donna alla guida (foto di repertorio)

Paura per una donna alla guida rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. L'episodio si è verificato nella giornata di martedì, 9 novembre, sulla Provinciale 400/a. Stando alle prime ricostruzioni, un capriolo è uscito di corsa dalla strada e ha impattato contro la portiera di un'auto in corsa.

Purtroppo la conducente non è riuscita a evitare lo scontro che ha procurato danni evidenti alla fiancata del mezzo. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, a differenza dell'animale che ha perso la vita. Ieri sera, invece, poco prima di Zimone, un altro capriolo è stato investito da un'auto in transito: questa volta, si è allontanato a gran velocità dal luogo dell'incidente.