Capriolo salta su cofano di auto in corsa, paura per un uomo alla guida (foto di repertorio)

Momenti di paura per un automobilista rimasto coinvolto in un sinistro autonomo, avvenuto nella serata di domenica 7 novembre. Intorno alle 20, sulla Settimo Vittone, un capriolo è sbucato all'improvviso sulla strada saltando sul cofano del mezzo in corsa.

Il conducente ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscito ad accostare: danni al veicolo ma fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto. Un po' intontito anche l'animale, in seguito recuperato, visitato e liberato dagli uomini del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella, insieme ai veterinari dell'ASL Biella.