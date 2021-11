A Pollone una bottega per i piccoli artigiani

Da novembre 2021 a marzo 2022 palazzo Fenoglio, in piazza Delleani a Pollone, si trasformerà in un laboratorio per piccoli artigiani, dando ai bambini l’occasione di cimentarsi ed apprendere i mestieri d’arte. La Bottega dei Piccoli Artigiani sta riscuotendo un discreto successo segnalando che i posti per gli appuntamenti di novembre e dicembre, rispettivamente cucina e falegnameria, sono già esauriti.

Si ripartirà nel gennaio 2022, precisamente sabato 15 e 29, con il laboratorio dedicato alla cesteria ad opera dell’associazione Passi d’Asino. Il numero minimo di iscritti è fissato a quota 10 e le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo al 328.3658031 (solo sms).Il 12 e il 19 febbraio saranno invece i giorni del fumetto con il Gruppo Fumetti di Sabbia, contattabile al 347.6831522 (solo sms).

Il ciclo di appuntamenti si concluderà a marzo con i due appuntamenti del 5 e del 19 dedicati alle meridiane che saranno gestiti da Rita Torello, contattabile al 347.5343116 (solo sms). Le giornate condividono la medesima fascia oraria con partenza alle ore 10 e conclusione alle ore 12.