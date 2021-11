Cossato, il saluto di padre Domenico Serena e dei frati cappuccini dopo 55 anni

Domenica 7 novembre, nella chiesetta della Spolina a Cossato, si è svolta una messa celebrativa fuori dall’ordinario: padre Domenico Serena ha salutato la comunità dopo 30 anni di servizio.

La decisione è giunta direttamente dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Piemonte e Valle d’Aosta, padre Roberto Raccagni che, probabilmente per mancanza di vocazioni, ha optato per il trasferimento. Al momento non è ancora stato reso pubblico il luogo di destinazione.

La comunità si è quindi stretta intorno a padre Domenico per condividere con lui l’ultima messa in territorio cossatese; presente anche il vescovo Roberto Farinella e i rappresentanti delle istituzioni.

Dopo ben 55 anni i frati minori cappuccini lasceranno la Spolina mentre la gestione della chiesa verrà affidata alla parrocchia dell’Assunta che, come conferma don Fulvio Dettoma, ne manterrà le attività principali: la messa, d’ora in poi anticipata alle 9.30; il catechismo; il centro estivo; la distribuzione dei viveri e la carità.