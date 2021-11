Biella: stretta del Comune sul parcheggio selvaggio in piazza San Giovanni Bosco

Più ordine in piazza San Giovanni Bosco a Biella. La direttiva arriva da Palazzo Oropa, che ha predisposto un documento che disciplina la circolazione nella piazza del quartiere Riva, dove presto non si potrà più parcheggiare la macchina fuori dagli spazi. Una formalità che si è resa necessaria dalla cattiva abitudine di lasciare la macchina un po' ovunque nella zona attorno alla chiesa, spiegano dal Comune.

<Dovrebbe essere normale non parcheggiare fuori dagli spazi - commenta il vice sindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - , ma purtroppo in questo punto della città c'era poco ordine molte volte. In questo modo la normativa è chiara e formale, e si potrà in caso procedere a far rispettare la legge senza problemi>.