I 60 anni della Locanda della Stazione di Lessona, "Busecca" il piatto dedicato al decennio dell’integrazione ’81-‘91 VIDEO

Gli anni ’80 per la famiglia Casasola sono gli anni dell’integrazione, delle grandi feste in piazza e dei banchetti. Dopo aver portato i sapori tipici del Friuli, la Locanda della Stazione si dedica ai piatti tipici della tradizione nostrana.



Per il decennio ’81-’91 la pietanza scelta è la Trippa in minestrone (o Busecca), appositamente preparata con le verdure dell’orto della Locanda, il tutto unito in una zuppa.