Scuderia Efferre: buon risultato alla Ronde Gomitolo di Lana, prematuro ritiro al Monti Savonesi

Una doppia seconda posizione di classe può soddisfare la scuderia Efferre, reduce da una doppia trasferta alla Ronde Gomitolo di Lana e al Rally storico, Giro dei Monti Savonesi.

Le buone notizie arrivano dal Piemonte dove Fugazza-Fugazza, su Peugeot 208 R2B, sono giunti 12° assoluti e secondi di classe dopo aver vinto la prima prova speciale “Tracciolino” (di quasi 10 km). Simone Fugazza è partito forte, portandosi al primo posto di classe ma nei passaggi successivi si è dovuto accontentare della seconda posizione. Un risultato soddisfacente per l'equipaggio oltrepadano.

Medesimo risultato per Stefano Bossuto e Nancy Bondì, che correvano con la Peugeot 106 N1. L'equipaggio torinese è giunto al traguardo in 40° posizione assoluta, secondo tra le N1, peccato per il minuto perso nell'ultima prova speciale, quando era a pochi secondi dalla vetta di classe.

Peggio è andata in Liguria dove, alla terza edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, il copilota Ruggero Tedeschi, che navigava sulla Fiat 127 Sport di Marino Labirinti, si sono dovuti ritirare sulla terza prova speciale, abbandonando ogni possibilità di poter ben figurare nella Coppa 127. Dopo due prove, l'equipaggio piacentino, era in 38° posizione assoluta e noni di classe.