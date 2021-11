Ronde Gomitolo di Lana, la difficile gara di Pierangelo Tasinato

Al Ronde Gomitolo di Lana, svoltosi domenica 7 novembre, il rallista Pierangelo Tasinato ha concluso la gara con un decimo posto assoluto, complici l’infortunio che lo ha costretto a stare fermo negli ultimi mesi e la conseguente mancanza di allenamento.

Durante la sessione di prova, il giorno prima della gara, ha provato la vettura per un totale di 8 chilometri di percorso che si sono rivelati insufficienti per riprendere completamente la mano: “Nel corso della prima prova siamo partiti in maniera incerta – racconta Tasinato – e abbiamo tenuto un’andatura cauta, anche le gomme non stavano performando a dovere”.

La situazione non è migliorata nella seconda e nella terza prova, prima la macchina che si spegne e poi la partenza anticipata hanno fatto perdere secondi preziosi al pilota mentre, nella quarta ed ultima prova, la guida scelta da Tasinato è stata di tipo conservativo: “Arrivato alla fine ho preferito non rischiare e assicurare il risultato”.

Nonostante le difficoltà il pilota biellese è comunque riuscito ad entrare nella top ten: “Sono soddisfatto. È stata una bella gara, sia per il tracciato che per il contesto e colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto”.