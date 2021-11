Ronde Gomitolo di Lana, Corrado Pinzano racconta la sua vittoria

Ad emergere vincitore nel 12° Ronde Gomitolo di Lana, dopo un feroce testa a testa con il campione valdostano Elwis Chentre, è stato Corrado Pinzano che, alla guida della Skoda Fabia R5 e assistito dalla navigatrice da Roberta Passone, è salito sul podio in prima posizione assoluta.

La gara di Pinzano è stata una corsa solida e consistente incominciata con la seconda posizione nelle prime tre prove e conclusa con la vittoria nell’ultima che ha reso intoccabile la sua prima posizione nella classifica generale, già guadagnata dopo la seconda prova a causa di una partenza anticipata di Chentre che gli è costata 10 secondi di penalità.

Diverse sono le difficoltà con cui il rallista biellese si è dovuto misurare: “L’inizio è stato faticoso – racconta Pinzano – perché ero reduce da diverse gare a bordo della Polo e ho dovuto adattarmi alla Skoda che non toccavo da tempo. Inoltre, il tracciato era complesso, stretto e con un terreno non accomodante su cui dovevo competere con avversari tosti, in primis Chentre e Carmellino”.

La prima è stata quindi una prova di adattamento che ha portato ad una modifica all’assetto della macchina in vista delle successive; una scelta che si è rivelata corretta: “Dopo la modifica dell’assetto siamo andati più forte – confessa il pilota – anche se durante la terza prova ho perso dei decimi dopo aver picchiato una ruota, pensavo di aver bucato ma per fortuna non è stato così”.

Pinzano è arrivato alla quarta prova con 6 secondi di vantaggio e qui ha saputo tirare fuori tutta la sua grinta e la sua abilità, conquistando il primo posto e chiudendo la competizione: “Ho preferito non amministrare e non abbassare la guardia, conosco Chentre e so che è sempre pronto a mordere”.