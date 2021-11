Pietro Micca in alto con la scherma a Cavour

È ripartita con le qualificazioni regionali di tutte le categorie l’attività agonistica della sezione scherma della Pietro Micca. A Cavour negli scorsi weekend sono saliti in pedana gli atleti Under 20, Under 17 e Under 14.

Tra i più piccoli i risultati migliori sono arrivati nella categoria Giovanissime da Greta Giacomone Cerruti, giunta 2° e Carola Stoppa 7°, sconfitta proprio dalla compagna di squadra. In pedana anche Bianca Mazzon, alla prima esperienza agonistica. Ottima prova anche in campo maschile, con Nicolò Mini che sfiora per una sola stoccata la finale a 8 e chiude al 16° posto.

Bene anche Davide Forno, Mattia Santeramo e Giovanni Sella Ciaffrei. Prime esperienze di gare per la categoria Maschietti e Bambine, dove sono saliti in pedana Cecilia Colageo e Leonardo Grazioli. Nella categoria Ragazze\ Allieve, buona prova per Virginia Negri ed Eleonora Dellacasa, mentre in campo maschile è salito in pedana anche Federico Costa Gaia.

“Per tutti i ragazzi era la prima gara dopo molto tempo” spiega l’Istruttrice Jessica Lagna “molti di loro hanno subìto un po’ di emozione, ma nel complesso i risultati sono confortanti.” Nella categoria Under 20, podio centrato sia in campo maschile sia femminile con Francesco Ferraioli e Alice Giordano. Qualificati anche Davide Deva, Pietro Ferraioli, Giuseppe Milici, Tommaso Rama, Silvia Massarenti e Giulia Schwarzenberg, che si aggiungono a Vittoria Siletti, già inserita di diritto nel gruppo di élite grazie ai risultati dell’anno passato. “Siamo entrati nel pieno dell’attività agonistica” racconta ancora Jessica Lagna “tutte le categorie saranno impegnate nelle fasi zonali e nazionali. Inoltre, Vittoria Siletti ha partecipato a due prove di Circuito Europeo U23, chiudendo 11° , e prima delle italiane, a Heildeberg. Siamo molto soddisfatti dei risultati e dei miglioramenti a cui abbiamo assistito, soprattutto tra i più piccoli. Questo è indice del buon lavoro che la sezione sta svolgendo”.