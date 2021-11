Matilde Sabattini 19° alle clavette nella finale nazionale Gold di specialità a Foligno

A Foligno, per l’organizzazione della locale società Fulginium in collaborazione con la FGI, si è disputata nel week end la finale nazionale del campionato di specialità gold jun/Sen di ginnastica Ritmica. In gara a rappresentare la Rhythmic School Matilde Sabattini, ammessa alla finale nazionale con il secondo posto alle clavette ottenuto al campionato interregionale disputato a Caorle alcune settimane or sono.

“Matilde ha effettuato una buona esibizione – commenta l’ istruttrice Arianna Prete che ha accompagnato la ginnasta in gara - non commettendo nessun errore evidente, ma la sua performance non è stata brillante ed esplosiva com’è nel suo standard, di conseguenza la giuria non l’ha premiata con il punteggio che ci si attendeva. In ogni caso, l’ottenimento della diciannovesima piazza è un risultato soddisfacente, considerando che la gara era una finale nazionale e le ammesse avevano superato sbarramenti regionali ed interregionali molto partecipati e con un novero di ginnaste in gara molto competitivo e di assoluto valore. Ora Matilde farà tesoro dell’esperienza acquisita e si preparerà per affrontare le gare del prossimo anno con rinnovato ardore agonistico e con la consapevolezza che può ancora crescere molto tecnicamente e migliorare ampiamente sotto il profilo della gestione gara”.

Nuovo impegno per la Rhythmic School domenica prossima a Chatillon (AO) dove si disputerà la prova regionale del Trofeo Winter Club, nuova tipologia di gare a squadre ideata dalla FGI per questo ultimo semestre 2021. Tre saranno le squadre che scenderanno in pedana in rappresentanza della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Nella categoria LB allieve gareggeranno: Martina Brocchi, Ginevra Viana, Alice Cola e Ginevra Segatto. Sempre in LB, ma nelle squadre Open scenderanno in pedana: Ilaria Giabardo, Iris Marchesi, Matilde Linty ed Esther Carolina Sales Neto. Infine, la terza squadra in gara, impegnata in LC Open sarà composta da: Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia e Giada Vitale.