Ginnastica La Marmora, Bocchio Ramazio alla nazionale: bene Cerruti e Prato

Sono terminate per la Società Ginnastica La Marmora le gare individuali Gold di Artistica Femminile il 30 ottobre con la nona posizione nella categoria Senior prima fascia di Arianna Bocchio Ramazio che avrebbe potuto salire maggiormente nella classifica.

L’obiettivo però della tecnica Marta Beraldo coadiuvata da Aurora Sellone era la qualificazione alla fase nazionale di ripescaggio per il Campionato italiano. Per questo motivo gli esercizi di Arianna che nella prima prova non erano tecnicamente completi, essendo ritornata in gara dopo un anno di assenza dalle pedane per un infortunio, sono stati arricchiti di difficoltà per metterla alla prova. Arianna ha commesso qualche errore per cui sicuramente nella prossima gara nazionale, che si svolgerà in Veneto a Pieve di Soligo sabato 13 novembre, cercherà di migliorarsi. Anche le giovani, con uno scenario totalmente cambiato, parlando di gare interregionali, si sono cimentate nella speranza di conquistare la qualificazione al Campionato italiano a squadre.

Domenica Beatrice Vialardi, Helena Garavaglia e Aurora Di Franco, la squadra più giovane del Campionato, hanno gareggiato nel livello 3A ed ancora una volte le tecniche hanno potuto constatare la tempra di queste bambine, nate tutte nel 2012, che quinte nelle fasi regionali, ora nell’interregionale hanno conservato la stessa posizione pur in presenza di altre squadre avversarie. Questo positivo risultato potrà permettere, quando ci sarà la classifica unica tra tutte le gare interregionali, la loro ammissione al Campionato italiano e per questo incrociamo le dita. Sempre domenica a Mortara si è svolto il Campionato Interregionale individuale di Artistica Maschile Junior e Senior.

La La Marmora ha schierato tra gli Junior di seconda fascia Davide Cerruti e tra i Senior di prima fascia Francesco Prato. Tutti i concorrenti , numerosissimi, che hanno gareggiato alcuni a sei attrezzi, altri a due o tre, erano agguerriti e tecnicamente ben preparati. Davide si è presentato al corpo libero, agli anelli ed al volteggio e spera di poter qualificarsi soprattutto al volteggio. Francesco ha commesso un errore al cavallo con maniglie su cui soprattutto puntava, ma con una caduta forse la qualificazione non ci sarà a questo attrezzo. Spera però sia nelle parallele che negli anelli. Anche in questo caso però bisognerà attendere la classifica unificata di tutte le gare interregionali. Comunque vada i ragazzi lamarmorini si sono comportati molto bene tenendo alto, come le ragazze, il nome della loro Società.