Botalla TeamVolley, un'altra vittoria

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del Botalla TeamVolley nel campionato di Serie D. Dopo quattro giornate la formazione di coach Gianluca Cuda ha all'attivo due sconfitte e altrettante vittorie ma, cosa più importante, inizia ad essere un gruppo.

Decisamente migliorato l'atteggiamento in campo e l'approccio alle avversarie, c'è ancora da migliorare sul concetto di continuità e concentrazione per l'intera durata del match. E dire che in Valle d'Aosta le cose non si erano messe molto bene per i colori biancoblù.

Le padrone di casa del CCS Cogne Acciai Speciali sono riuscite a strappare alle biellesi il primo set, ma poi hanno subito il ritorno biancoblù. Lasciando alla formazione ospite l'intero bottino in palio. Tre punti importanti, che fanno morale e permettono al Botalla TeamVolley di recuperare un po' di terreno perso dopo le due sconfitte in avvio di stagione.

«Un'altra buona gara - ha commentato coach Ginaluca Cuda al termine del match -, perché eravamo ancora più in emergenza della settimana scorsa. La distorsione alla caviglia occorsa a Vodopi in allenamento nel corso della settimana è stata una brutta tegola. Nonostante la sfortuna, torniamo a casa con i tre punti in palio, che è la cosa più importante. Buono l'approccio delle ragazze alla partita, però, sotto il punto di vista del gioco abbiamo, ancora tante incertezze sulle quali lavorare. Dobbiamo sicuramente alzare il livello qualitativo, in particolari alcuni aspetti tecnico-tattici, ma devo ammettere che questa sera non posso che dirmi contento del risultato ottenuto».

«Tutto sommato la partita è andata bene - ha dichiarato Carlotta Biasin -. Nonostante abbiamo perso il primo set, siamo riuscite a recuperare mantenendo la squadra unita e aiutandoci il più possibile le une con le altre. In questo modo siamo riuscite a ottenere una vittoria davvero importante, che premia il lavoro svolto in allenamento e ci dà la carica per crescere ancora. Avremmo sicuramente potuto fare meglio, ma sono comunque soddisfatta di quello che abbiamo mostrato in campo».

Serie D

CCS COGNE ACCIAI SPECIALI - BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3Parziali: 25-21, 20-25, 21-25, 20-25TeamVolley: Lorenzon 4, Allorto ne, Perissinotto 9, Biasin 13, Damo, Pelliciari 20, Nanì 6, Scoleri 11, Cena ne, Vioglio, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda. Assistente: Marco Allorto.

ALTRI RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

Under 18 EccellenzaBlubar Valenza - bonprix TeamVolley 2-3Parziali: 25-23, 17-25, 18-25, 25-19, 13-15TeamVolley: Lorenzon 7, Levis 13, Biasin C. 9, Zatta 19, Biasin B. 15, Caramori 7, Pelliciari, Fiorotto, Tallia ne, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

Under 16 Virtus Biella - Botalla TeamVolley 0-3Parziali: 21-25, 10-25, 25-27TeamVolley: Allorto 1, Scoleri 7, Nanì 3, Cena 11, Damo 6, Di Stefano 5, Vioglio 8, Tallia 1, Mancini 1, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

Under 14 Generali via Carso TeamVolley - Virtus Biella 2-3Parziali: 22-25, 25-15, 25-21, 22-25, 12-15.