Ai Monti Savonesi svetta il Rally & Co, ecco i risultati FOTO

Ottimi risultati per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co al Rally Monti Savonesi Storico.Tutti e tre gli equipaggi ai nastri di partenza hanno anche visto il traguardo dopo una gara su due tappe e con l'insidia della pioggia su alcune prove speciali.

Fantastici quarti assoluti e vincitori del secondo raggruppamento Dino Vicario e Fausto Bondesan a bordo della Ford escort rs 2000 hanno fatto una gara in crescendo sopravanzando auto decisamente più performanti confermando la velocità avuta in tutta la stagione. In 14° posizione sulla Opel Ascona il duo formato da Enzo Borini e Aldo Gentile sempre più veloci con la chicca di un decimo tempo assoluto sull'ultima prova cronometrata mentre in 20°posizione con una gara in crescendo Luca Ferrero e Paolo Ferraris hanno visto il traguardo senza alcun problema a bordo della Ford sierra cosworth seguita dalla candelese Broccauto.

Prossima gara di trofeo rally di zona la grande corsa in programma a Chieri il 26 e 27 novembre valida anche come finale.