Pasticceria Massera nel podio di “Golosaria”, l’olimpo della gastronomia italiana

Golosaria è una fiera enogastronomica dedicata all’artigianato italiano svoltasi tra sabato 6 e lunedì 8 novembre al MiCo, il Milano Convention Center. Punto di riferimento per tutte le attività che vogliono entrare nell’olimpo dei sapori e dell’eccellenza, la rassegna trae il suo prestigio direttamente dal suo ideatore: il gastronomo di fama internazionale Paolo Massobrio.

Nell’edizione 2021 molte realtà artigianali si sono affacciate in questo importante palcoscenico, ricevendo l’ambito premio - sottoforma di attestato di riconoscimento - che consente ai vincitori di essere inseriti nel “Golosario”, la guida gastronomica scritta dallo stesso Massobrio.

Quest’anno, tra le migliori 10 pasticcerie italiane, si è fatta strada anche Pasticceria Massera Gino, storica realtà biellese fondata nel 1920 che ha potuto festeggiare il suo 101esimo compleanno con un regalo di tutto rispetto. Tuttavia, “regalo” non è il termine più corretto per definire il successo della pasticceria di Sala Biellese: il loro percorso è fatto di anni ed anni di esperienza, ricerca costante dei materiali di qualità, investimento di tempo ed energie che, ancora oggi, ogni giorno scaldano il cuore della famiglia Massera.

“Il fatto che ogni partecipante che ambisce al premio non possa candidarsi spontaneamente, ma venga selezionato dagli organizzatori stessi, di per sé testimonia l’alto livello degli artigiani in competizione, e questo ci onora” – racconta Stefania Massera. “Siamo felici che sia stata la qualità dei nostri prodotti a parlare per noi; ottenere un riconoscimento ‘all’ingegno e alla capacità di esaltare la tradizione dell’arte pasticciera italiana’ ci ha emozionati moltissimo ”.