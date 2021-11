Al Jazz Club le chitarre di Tessarollo Taufic Duo

Un graditissimo ritorno al Biella Jazz Club per il duo chitarristico Luigi Tessarollo e Roberto Taufic, che si esibiranno questa sera martedì 9 novembre alle 21,30.

Un duo imperdibile per la classe e la bravura dei due artisti.

Il repertorio gioioso, ritmico e al contempo molto lirico offre un entusiasmante concerto basato prevalentemente sull’esecuzione di brani tratti dai due lavori discografici (“Jogo de cordas” e il piu recente “Painting with strings”) con numerose composizioni originali e alcuni arrangiamenti di standard jazz. Il tutto e architettato ad hoc per un impeccabile esecuzione delle due chitarre. I due strumenti vengono abbinati e mescolati con sapienza e con un gusto capace di abbracciare gli appassionati dei piu disparati generi musicali. Un repertorio in cui la scelta e l’esecuzione dei brani fa emergere le diverse personalita espressive, sia improvvisative che compositive che di arrangiamento dei due musicisti.

La coppia Tessarollo Taufic e attiva da molti anni (il primo debutto discografico risale al 2006, seguito dal grande concerto per Olimpiadi invernali di Torino in rappresentanza del Jazz Italiano) Il loro progetto StringsGame, realizzato a 4 mani, fonde e integra le loro diverse connotazioni stilistiche, maturate in esperienze artistiche differenti ma affini. Le loro reciproche competenze nella melodia mediterranea, la musica brasiliana e latin, la musica jazz e classica ha permesso questo eccezionale connubio e la realizzazione di un repertorio creato e maturato in anni di affiatamento.

Il duo Taufic-Tessarollo e stato invitato a numerose esibizioni in rassegne e festival chitarristici specializzati, in rassegne e festival jazz e spesso in contesti classici.Grande attesa, inoltre , per il concerto di mercoledì 10 con il trio del batterista americano Peter Erskine, con Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso

LUIGI TESSAROLLO

http://www.luigitessarollo.com/ita/CurriculumArtistico.html

Chitarrista, compositore, arrangiatore, didattaLa sua carriera è costellata di innumerevoli collaborazioni di prestigio in veste di leader o coleader : pubblica una trentina di cd con artisti stranieri e italiani tra cui Stefano Bollani, Dado Moroni, George. Garzone (con cui ha collaborato per dieci anni e con cui vince il Best of Boston Jazz Search )Adam Nussbaum, Manu Roche, PaolinoDalla Porta, Mattia Cigalini, R. Gould ,Taufic Giammarco e molti altri ; questi lavori discografici includono circa 80 proprie composizione originali.Da piu di 30 anni è chitarrista e compositore di Jazz attivo con un numero sterminato di concerti, in U.S.A. in Europa e nei piu prestigiosi Festival italiani, con la maggior parte dei piu noti musicisti jazz di tutta la penisola e con numerosi artisti stranieri di fama internazionale tra cui Tom Harrell ,Lee Konitz, Slide Hampton, Barry Harris, , Adam Nussbaum, Flavio Boltro , Paolo Fresu,Matt Wilson, Dean Johnson,Jay Azzolina, Ron Vincent, , Franco Cerri, Enrico Rava, Larry Schneider, Bob Gullotti, J.L. Rassinfosse, Bob Porcelli, , Jim Snaidero, Sangoma Everett, Grant Stewart… Ha iniziato a suonare in pubblico a 14 anni,a 17 si iscrive come compositore alla SIAE , si diploma al Conservatorio in Chitarra Classica e in seguito in Musica Jazz . Dopo un iniziale periodo professionale (chitarrista per la Rai tv, turnista , concerti con Gloria Gaynor..) si dedica esclusivamente alla musica jazz curando anche continuamente l attività didattica con seminari in Italia e all’estero, iniziata negli anni del liceo e che lo vede oggi Docente di Chitarra Jazz al Conservatorio di Milano confermandolo tra i più esperti in Italia .

ROBERTO TAUFIC

Nato nell’Honduras (America Centrale) nel 1966, di origine palestinese da parte di madre, si trasferisce con la famiglia in Brasile all’età di cinque anni e a dieci anni inizia i suoi studi musicali.A 15 anni partecipa a diversi festivals in varie formazioni di musica popolare brasiliana e chôro suonando la chitarra classica e il cavaquinho, e dai 17 anni lavora come turnista in vari studi del suo Stato (Rio Grande Do Norte – Brasile) partecipando a diverse produzioni discografiche.A 19 anni registra il primo disco di proprie canzoni con il suo gruppo “Cantocalismo” e suona all’apertura dei concerti di Geraldo Azevedo, Boca Livre, Joyce e Luiz Melodia. Nello stesso periodo fa tournée con artisti di fama nazionale nel suo Stato, come Dulce Quental e Wilson Simonal, e partecipa a Rio de Janeiro al “Projeto Pixinguinha” con Diana Pequeno.Nel 1990 approda in Italia e per quattro anni risiede a Roma dove approfondisce i suoi studi musicali e collabora con diversi artisti. Nel 1994 parte per una tournée in Brasile accompagnando la cantante Elza Soares insieme al sassofonista Giancarlo Maurino e partecipa come arrangiatore alla registrazione del disco di Nonato Buzà con il batterista Robertinho Silva.Nel 1995 torna in Italia e si trasferisce in Piemonte dove con la cantante Simon Papa, Giancarlo Maurino e percussionista brasiliano Gilson Silveira forma il gruppo Latin Touch e registra “De cabo a rabo” (1996), Cd con special guest il violoncellista brasiliano Jaques Morelembaum.Negli anni a seguire collabora nel live o in studio con artisti di varie estrazioni musicali come Ivan Lins, Barbara Casini, Sergio Cammariere, Guinga, Gabriele Mirabassi, Maria Pia de Vito, Chico Buarque de Holanda, Enrico Rava, Franco Ambrosetti, Randy Brecker, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Rosario Bonaccorso, Gianmaria Testa, Tosca, Eduardo Taufic, Ana Flora, Rosalia de Souza, Marco Tamburini, Silvia Donati, Michele Rabbia, Cristina Zavalloni, Giancarlo Bianchetti, Salvatore Maiore, John Arnold, Bob Mover, Pietro Condorelli, Renato D’aiello, Flavio Boltro, Salvatore Maiore, Alfredo Paixão, Stefania Tallini, Pèo Alfonsi, Miroslav Vitous, Rino Vernizzi, Gianni Coscia, Patrizia Laquidara, Cristina Renzetti, Meg, Rosa Emilia ed altri.Nel 2003 pubblica “Real picture”, suo primo lavoro discografico d’autore realizzato con i jazzisti italiani Enzo Zirilli, Antonio Zambrini, Paolo Porta e Alessandro Maiorino.Altri due lavori discografici di particolare rilievo sono “Um abraço” (2005) in duo con il sassofonista Giancarlo Maurino e “Jogo de cordas” (2006) in duo con il chitarrista Luigi Tessarollo.Come produttore e arrangiatore, dal 2000 ha realizzato diversi lavori discografici per artisti brasiliani residenti in Italia e per artisti europei come Chiara Raggi, Patricia Lowe, Ana Flora, Renato D’Aiello, Gilson Silveira, Simon Papa, Luiz Lima, Rubinho Jacob, Rogerio Tavares, Tiziana de Angelis, Giovanna Gattuso, Ligia França, Federico Foce, Anna Menchinelli ed altri.Negli ultimi anni si esibisce con la cantante brasiliana Rosália de Souza in vari concerti in Italia ed altri paesi tra i quali Russia, Polonia, Giappone, Spagna, Svizzera e Ucraina.Nel 2009 pubblica in Brasile il DVD live “Dois Irmãos” in duo con il fratello e pianista Eduardo Taufic, col quale suona in vari festivals ed eventi in circuiti di musica strumentale. Recentemente, in duo con la cantante italiana Rosa Martirano, apre i concerti di George Benson, Noa e Mira Awad nel sud Italia e pubblica il CD “Live in studio” (Pink label – 2010). Sempre nel 2010 pubblica “Eles & Eu”, suo primo CD di chitarra solo, e “Contigo en la distancia”, CD registrato a Londra assieme a Barbara Raimondi ed Enzo Zirilli e dedicato alla musica sudamericana di matrice spagnola.Nel corso della sua attività ha suonato ad importanti festival quali il JVC festival, Umbria Jazz, International Acoustic Meeting, Jazzauser, Percfest, Catania Jazz, Veneto Jazz, Toscana Jazz, Ancona Jazz, Cosenza Jazz, Terni Jazz, Peperoncino Jazz, Jazz In It, Pino Jazz, Colle Jazz, Asti in Concerto, Festival Latino Americano, Festival Delle Rocche, 99° Centenario della FIAT (Torino Lingotto 99), Festival delle Radici dei Popoli, Muovitipositivo, Jammin’ in the Garden, Gubbio Festival No Border, Notturni in Villa, Jazz a Palazzo, Metrojazz Zone, Pavone Open Jazz Festival, Spiritus Mundi, Dolomiti di Pace, Festival delle Serre, Cerisano Jazz, Jazz di Marca, Acoustic Franciacorta (BS), Di…vino Jazz Festival.A ottobre 2009 è invitato al GuitarMasters – Reichenberg in Germania, condividendo il palco con grandi maestri delle sei corde come Larry Coryell, Ralph Towner e Fareed Haque.Nel 2011 Registra “Bate Rebate”, cd del Duo Taufic, con la partecipazione della cantante brasiliana Luciana Alves e la produzione artistica del rinomato compositore e pianista AndréMehmari.Nel 2014 viene pubblicato “Um Brasil Diferente” in duo con il clarinetista Gabriele Mirabassi e nel inizio del 2015 vengono pubblicati altri due dischi: “Todas as cores” con il Duo Taufic e “VIaggiando” con il quartetto di Rosario Bonaccorso, Fabrizio Bosso e Javier Girotto.Nel 2016 viene pubblicato “Terras”, una collaborazione del Duo Taufic con la cantante iltaliana Barbara Casini.Nel 2017 viene pubblicato “Tres Mundos”, nuova collaborazione con Fausto Beccalossi e Carlos Buschini. E sempre nel 2017 viene pubblicato “Core-Coração” di Maria Pia de Vito con la Partecipazione di Chico Buarque e gli arrangiamenti curati da Roberto Taufic.Nel 2018 vengono pubblicati “Nítido e obscuro”, disco live con il clarinetista Gabriele Mirabassi, “D’Anima” con il Duo Taufic, “Tudo será como antes”, prima collaborazione del Duo Taufic con la cantante brasiliana Paula Santoro e “Agreste” con Cristina Renzetti e Gabriele Mirabassi.Come didatta ha tenuto seminari di chitarra jazz e brasiliana in Brasile ed in Italia. Tra i più importanti quelli al conservatorio di Cuneo, alla UFRN (Brasile) per la “settimana della musica”, alla scuola jazz di Pomigliano D’Arco e al Cosenza Jazz Festival. Ha tenuto corsi di chitarra jazz/moderna al Civico Istituto Musicale GB Fergusio di Savigliano e alla scuola Girotondo di Cuneo. A Torino è stato docente di chitarra al “San Salvario Sound Station” e dal 2014 partecipa come docente al Gubbio Summer Festival.