Scontro auto-moto a Biella, 40 giorni di prognosi per centauro di 41 anni (foto di repertorio)

Ennesimo incidente stradale a Biella. A rimanere coinvolti nel sinistro, avvenuto in via Carso nella mattinata di domenica, 7 novembre, un'auto condotta da un 49enne residente in città e una moto guidata da un 41enne.

Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso: dai primi riscontri, sembra che il centauro sia rimasto ferito ad una caviglia e la prognosi sarebbe di circa 40 giorni.

Illeso l'altro conducente. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.