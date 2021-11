Sagliano piange la morte del suo Pietro Micca

Sagliano Micca piange la morte di Riccardo Fiore, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni. Volto molto conosciuto in paese, Fiore aveva vestito i panni, per alcuni anni, di Pietro Micca, militare italiano nato nel lontano 1677, ricordato per il suo gesto eroico che ne causò la morte nel corso dell'assedio di Torino del 1706, durante la Guerra di Successione Spagnola.

Nel 2006, in occasione del 300° anniversario della morte dell'eroe piemontese, Fiore ne interpretò il ruolo con professionalità e passione ad ogni evento e manifestazione. Venerdì scorso l'ultima saluto nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca, alla presenza di amici e familiari. La stessa amministrazione di Sagliano lo ricorda con affetto, ben consapevole della perdita dolorosa di un'importante memoria storica dell'intera vallata.