Ladri in azione al Vandorno. Stando alle prime informazioni raccolte due abitazioni sarebbero finite nel mirino dei malviventi nei giorni scorsi: in un caso hanno cercato di introdursi all'interno forzando una porta finestra ma disturbati dalla presenza del proprietario si sono allontanati a gran velocità. A notarli lo stesso padrone di casa, una volta accortosi di ciò che stava avvenendo.

Sorte diversa, invece, in un altro alloggio: qui, i ladri hanno messo a soqquadro i locali in cerca di preziosi. È in corso di accertamento la quantificazione del danno. A detta di alcuni residenti, non sarebbe la prima volta che simili episodi si verificano nel rione di Biella: nelle scorse settimane altre quattro abitazioni sarebbero state visitate dai ladri e una al Barazzetto. Anche in questo caso non si conosce l'ammontare del danno complessivo ma preziosi, oro e orologi sarebbero spariti. Indagano le forze dell'ordine.