Ciclista colpito da specchietto dell'auto e finisce in Pronto Soccorso

Un ciclista è stato trasportato in Pronto Soccorso, dopo esser rimasto coinvolto in un sinistro stradale al Maghetto di Mongrando. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 8 novembre.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il 64enne sia stato urtato dallo specchietto di un'auto mentre era impegnata nella fase di sorpasso. Il biker è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e condotto in ospedale per accertamenti in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.