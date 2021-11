Dalla parte degli indifesi: Il sovraindebitamento. Quali sono gli strumenti per uscire definitivamente dai debiti

Il motto Memento Audere Semper ha radici filosofiche e letterarie, incita al coraggio ed alla fiducia in se stessi, una sorta di principio incastonato tra testa e cuore e ci ricorda di osare sempre.

Non dobbiamo avere paura quindi di chiedere aiuto.

Oggi ritorniamo sull’argomento del sovraindebitamento, avendo avuto la fortuna di riuscire ad intervistare l’ex Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Torino, già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Genova, la Dottoressa Giovanna Dominici, massima esperta in gestione della crisi e Procedure concorsuali.

Bene, ora, visto che i nostri lettori vorrebbero capire meglio quali sono gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per uscire definitivamente dai debiti, ci spieghi cosa possono fare per ritornare a sorridere :

il legislatore si è preoccupato delle persone fisiche oberate di debiti , che rappresentano un peso X la società, in quanto sono persone che nn rendono sul lavoro ed essendo depresse e bisognose di cure sono un costo per lo Stato. La legge n.3/12 ha introdotto tre procedure aventi natura concorsuale: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio, che consentono al sovraindebitamento la possibilità di liberarsi dai debiti e ritornare quale soggetto attivo e produttivo nel mondo del lavoro.

Possono accedere tutti a queste procedure?

a queste procedure, considerate procedure minori, possono accedere le persone fisiche intese come consumatore, i soggetti nn fallibili, i professionisti, le società start-up e le imprese agricole.

Un’ultima domanda, cambierà qualche cosa con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza relativamente alle Procedure di cui alla Legge 3/2012?

l’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza nel maggio 2022 nn comporterà molti cambiamenti nella disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto le principali novità previste dal nuovo codice della crisi sono state anticipate con l’entrata in vigore il 25 dicembre 2020 della legge n. 176 di conversione del decreto ristori, che ha apportate delle modifiche alla legge n. 3/12 a favore dei debitori.

Ringrazio la Dottoressa Dominici per averci permesso, con parole semplici, di comprendere meglio un argomento ostico e complesso.

Un tema, il sovraindebitamento, che pesa per famiglie e piccoli imprenditori, i quali si trovano ad affrontare situazioni e stati d’animo che in svariati casi necessitano di un supporto psicologico.

Un tema meritevole di approfondimento in quanto legato all’emarginazione sociale che questa situazione di disagio comporta e che affronteremo la prossima settimana.

Non resta che salutarci…. e ricordate…. Per aspera ad astra!

Per info: robinhik.biella@gmail.com