Candelo, nuovo laboratorio per i bambini: si impara a leggere con i PCS

Continua la serie di appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini con la Biblioteca di Candelo. È infatti programmato per sabato 13 novembre un incontro per imparare a leggere usando i PCS (Picture Communication Symbols), un sistema di simboli capace di rendere accessibile a tutti il piacere della lettura, soprattutto ai bimbi piccoli.

Il primo appuntamento del 13 novembre, a partire dalle 11 presso la biblioteca Livio Pozzo di Candelo, sarà intitolato "Insalata di simboli", a cura di Simone Perazzone. Il secondo appuntamento è previsto per il 20 novembre. Entrambi gli appuntamenti sono dedicati alla fascia di età dai 4 ai 6/7 anni.

È necessario prenotare telefonando al numero 0152534118 oppure tramite mail a comunicazione@comunedicandelo.it Iniziativa realizzata nell'ambito di Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura a cui Candelo aderisce, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.