Grandi eventi sportivi, a Biella in arrivo un “tesoretto” straordinario di oltre 42mila euro

In arrivo un “tesoretto” di oltre 42 mila euro a sostegno dei grandi eventi sportivi organizzati in città dalle associazioni del territorio. E’ questo il contenuto della delibera n.248 approvata dalla giunta durante la riunione di ieri. L’assessorato allo Sport, su proposta del vicesindaco Giacomo Moscarola, ha proposto e deliberato di stanziare contributi straordinari pari a un totale di 42.500 euro.

Dai Play the Game di Special Olympics appena andati in onda negli impianti sportivi cittadini agli Internazionali Città di Biella di tennis che hanno visto il palasport di via Pajetta trasformato in un’arena indoor, tante sono le manifestazioni che potranno contare sul supporto dell’amministrazione comunale.

Nel dettaglio ecco la lista delle manifestazioni e delle associazioni, con i relativi im-porti di contributo in fase di liquidazione: Atp Challenger Tour Internazionali di tennis Città di Biella (Associazione Tennis Lab) 15.000 euro; Boxe sotto le stelle (Asd Boxing Club Biella) 2.000 euro; 34° Rally Lana memorial Meme Gubernati (Asd Rally Lana.Alive) 2.000 euro; Corsa ciclistica Torino-Biella 25° Giro della Provincia (Asd Ucab 1925 Biella) 2.000 euro; Campionato zonale di ginnastica ritmica (Società Ginnastica La Marmora) 2.000 euro; 26° Circuito Città di Biella (Biella Sport Promotion) 2.000 euro; Play the Game 2021 (Special Olympics team Piemonte) 15.000 euro; 18° edizione Bear Wool Volley (Asd Bear Wool) 2.500 euro.

Tutte le associazioni sopra elencate hanno presentato domanda di contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, come previsto dall’art.8 del Regola-mento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio comunale 7/2020. Il contributo finanziario straordinario erogato dall’amministrazione comunale è valevole come parziale copertura delle spese complessive relative all’organizzazione degli eventi, volto alla parziale copertura del disavanzo tra entrate e uscite accertate in sede di rendiconto.

Spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Crediamo forte-mente nei grandi eventi sportivi come volano di immagine, turistico ed economico. Il 2021 è stato un anno probabilmente irripetibile anche se in vista del titolo di Comunità Europea dello Sport 2023 lavoreremo per fare ancora meglio: dal Giro d’Italia a Campioni sotto le Stelle, passando dal Torino Primavera, siamo pronti a stilare un bilancio di grandi eventi sportivi nella nostra città. A questi appuntamenti si uniscono gli sforzi e l’impegno delle nostre associazioni sportive: penso alle grandi emozioni e al coinvolgimento che ci hanno regalato i Play the Game di Special Olympics negli scorsi giorni e l’impatto di immagine inter-nazionale che ci hanno regalato gli Internazionali di tennis organizzati da Cosimo Napolitano con l’arrivo anche dell’ex numero 1 al mondo Andy Murray. Ho alacremente lavorato con gli uffici per riuscire a stanziare questo “tesoretto” di contributi straordinari e credo che questi 42mila euro siano il giusto riconoscimento per quelle realtà del territorio che si sono impegnate rendendo viva e dando lustro alla nostra città”.