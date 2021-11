“Ecosistema Urbano” Legambiente: dal 9° posto Biella scende al 34°

In testa alle città più virtuose c’è Trento come l'anno passato, seguita da Reggio Emilia, Mantova, Cosenza e Pordenone. Ultime Brindisi, Catania e Palermo. Biella, se l'anno passato era nella top ten dei capoluoghi di provincia più green d’Italia, nello studio di Legambiente che incrocia 18 indicatori e prende in considerazione tutti i 105 capoluoghi d'Italia, quest'anno slitta al 34° posto.

Nel dettaglio, in termini di raccolta differenziata Biella passa dall'11° al 23°, mentre resta ferma al 12° per quanto riguarda il “solare termico e fotovoltaico”. Biella è al 17° posto per “Isole pedonali” contro il 18° dell'anno passato, e al 16° per produzione media di rifiuti urbani pro capite (nel 2020 era al 23° posto). Per quanto riguarda il capitolo mobilità, Biella chiude al 101° contro il 94° posto dell'anno scorso, per offerta del trasporto pubblico. Piste ciclabili si ferma al 42°, per Pm10 al 38° mentre l'anno passato era al 27°, per verde urbano 65° e vittime della strada 43°.

Quest’anno Ecosistema Urbano presenta una novità: sono i contributi di alcuni esperti che costituiscono una rete informale composta da ISPRA, ISS, ISTAT, CNR, Caritas, Oxfam, Terra!, Forum Disuguaglianze e Diversità, Fillea Cgil e che interpreta il tema urbano offrendo il proprio punto di vista, sottolineando le emergenze e individuando le possibili azioni concrete per combattere disagio, povertà, disuguaglianze e criticità ambientali partendo dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu.