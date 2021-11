Come risparmiare sul parcheggio in aeroporto a Malpensa e Torino

Dopo un lungo periodo di chiusura e di stop agli spostamenti, è arrivato il tanto atteso momento della riapertura e del rilancio del trasporto e del turismo. Tuttavia, la problematica del parcheggio in aeroporto non è purtroppo risolta, come testimonia il grande traffico di auto in cerca di una postazione soprattutto nei grandi aeroporti, come quelli di Malpensa o Torino. In questo articolo ti offriremo quindi qualche consiglio su come risparmiare tempo e soprattutto denaro nel parcheggio di questi aeroporti.

Prenotare in anticipo

Come per tanti altri ambiti, prenotare in anticipo un parcheggio aeroportuale non è solo una garanzia di trovare un posto, ma spesso anche di poterlo scegliere a seconda dei nostri criteri e di beneficiare di un prezzo migliore. Per cui ti consigliamo di prenotare il tuo parcheggio in aeroporto in anticipo invece di cercarlo il giorno stesso del tuo volo, per evitare brutte sorprese per quanto riguarda il prezzo o la posizione, e quindi rischiare di pagare tanto per un posto auto lontano dal tuo terminal. Un bel fastidio soprattutto se sei carico di bagagli o viaggi con dei bambini piccoli.

Optare per la navetta

Hai mai pensato di usufruire del servizio di uno dei numerosi minibus che hai sicuramente già visto trasportare i viaggiatori nei pressi dell'aeroporto? Potrebbe essere una buona idea per risparmiare. I parcheggi più vicini all'ingresso del terminal sono sempre i più costosi, per cui scegliendo di lasciare la tua auto in un parcheggio esterno con servizio navetta da e per il terminal potrai, senza dubbio risparmiare garantendoti comunque la comodità nello spostamento.

Questi parcheggi si trovano di solito a 2 o 3 km dall'aeroporto e il servizio navetta è organizzato in modo da portare i clienti al terminal in meno di 5 minuti, che d'altra parte è il tempo medio che si impiega da un parcheggio "interno" all'aeroporto a piedi con dei bagagli.

Usare i comparatori di parcheggi

Internet, si sa, può aiutare moltissimo a risparmiare sui propri viaggi, e questo è vero anche per quanto riguarda i parcheggi. I siti web di comparazione parcheggi consentono di confrontare le offerte di tutti i servizi disponibili a Malpensa, a Torino o in qualunque altro grande aeroporto, fornendo informazioni preziose come il prezzo, la tipologia di posto auto, la distanza dal terminal e le varie opzioni, come la disponibilità di un servizio navetta o un posto per disabili. Il vantaggio di usare un comparatore di parcheggi online rispetto a fare la tua ricerca direttamente in aeroporto è la panoramica di prezzi e optional forniti, che ti permette di scegliere davvero in tutta consapevolezza e senza stress, la semplicità del servizio e la sicurezza di trovare il posto voluto il giorno della partenza.

Evitare i periodi di forte affluenza

I periodi di forte traffico aereo, ovvero essenzialmente durante le vacanze estive e quelle natalizie, coincidono spesso con una forte tensione sui parcheggi aeroportuali. Di conseguenza, i prezzi di questi ultimi tenderanno ad aumentare. Per cui cerca, se ne hai la possibilità, di programmare il tuo viaggio e quindi il tuo parcheggio al di fuori di questi periodi, per beneficiare di prezzi più vantaggiosi Insomma, se viaggi da Malpensa o da Torino hai a disposizione davvero molti modi per risparmiare sul costo del tuo posto auto aeroportuale. E prenotando in anticipo potrai anche eliminare tutto lo stress connesso alla ricerca di un parcheggio il giorno stesso del tuo volo, quando già dovrai affrontare i lunghi controlli di sicurezza pre-imbarco. Un bel vantaggio per viaggiare in tutta serenità!