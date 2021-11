A Gaglianico tutti uniti contro le truffe, al Centro Anziani parte progetto di prevenzione

Venerdì 12 novembre, alle 16.30, presso il Centro Anziani prenderà il via il progetto “Attenzione alla Truffa” organizzato dalla Polizia Locale del Comune di Gaglianico con la collaborazione del Comando Stazione Carabinieri di Candelo.

L’iniziativa fa parte degli interventi fortemente voluti dall’amministrazione comunale nell’ambito delle azioni facenti capo all’Assessorato “Sostegno e Iniziative per le Persone Anziane” ed è stato pensato per aiutare gli anziani a riconoscere le situazioni di pericolo che spesso si traducono in truffe e raggiri ai loro danni. «Questo progetto – precisa il sindaco Paolo Maggia – è solo il primo dei tanti che la nostra Amministrazione ha previsto per garantire la sicurezza a 360° di tutti i cittadini. Ringrazio il vicesindaco Memic che insieme all’assessore Chiocchetti e alla capogruppo Selva si sono spesi affinchè questa iniziativa specifica si realizzi concretamente».

Il Dott. Mauro Casotto, capo della Polizia Locale del Comune di Gaglianico, spiega come «la terza età risulti un facile bersaglio all’occhio del malevolo in quanto particolarmente vulnerabile. Durante la pandemia abbiamo assistito ad una pausa di questo tipo di illeciti che sono però prontamente tornati in modo prepotente anche grazie al fatto che l’isolamento forzato ha contribuito ad accrescere il senso di solitudine e di conseguenza la necessità di comunicare con qualcuno, spesso abbassando la soglia di attenzione».

Proprio da questo nasce l’urgenza di attivare questo progetto già programmato ma mai come adesso così importante, un incontro di prevenzione con l’intenzione di comunicare sicurezza e di consentire ai nostri anziani di vivere serenamente pur mantenendo intatti i propri spazi di autonomia.