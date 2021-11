Poldino cerca una famiglia

Poldino è un mix barboncino tutto ricci e vivacità. È un cucciolo di 8 mesi, castrato e vaccinato che va d'accordo con tutti, con tanta voglia di compagnia. L'ideale per lui sarebbe una famiglia con un cane con cui interagire e una casa con uno spazio esterno sicuro dove poter correre e sfogare la sua esuberanza di cucciolo sano. Si trova vicino a Casale. Incontri pre e post affido. Adozione in Piemonte e Lombardia. Per info 335.7076476