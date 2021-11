I 60 anni della Locanda della Stazione di Lessona, il Muset con Broade racconta il periodo ’71-‘81 VIDEO

Gli anni ’70 sono gli anni in cui la Locanda della Stazione cambia volto e inizia a trasformarsi nel luogo che oggi conosciamo. Dopo l’alluvione del ’68 i Casasola cambiano sede, aumentano le camere a disposizione per i pernottamenti, viene creato l’orto e uno spazio per tenere gli animali.



Il piatto scelto per raccontare il decennio ’71-’81 è ancora legato alla tradizione friulana e si tratta del “Muset con Broade”, cotechino con rape e fagioli. Il piatto viene preparato abbinando il cotechino con delle rape bianche messe sotto vinaccia, il tutto accompagnato con i fagioli.