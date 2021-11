Ysangarda Trail, la Baraggia è protagonista nell’evento podistico di questa domenica

Torna, domenica 14 novembre, la manifestazione podistica che ha come protagonista la splendida natura della Baraggia: l’Ysangarda Trail. Il percorso che i runner affronteranno sarà di tipo ondulato, senza quindi lunghe salite e discese ma con un’alternanza costante tra le due.

Dopo il ritrovo, programmato per le 8 presso l’Ecomuseo del Territorio di Cossato in frazione Castellengo, i partecipanti si divideranno in tre gruppi corrispondenti alle tre diverse modalità di gara.

La vera e propria corsa podistica competitiva, in partenza alle 9.30, prevede il percorso intero di 19 km con 400 metri di dislivello mentre le restanti due, la 12 km e la 6 km, saranno non competitive e partiranno rispettivamente alle 9.35 e alle 9.40.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile visitare la pagina http://www.traildeiparchi.com/ o scrivere all’indirizzo info@traildeiparchi.com.