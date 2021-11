Tiro con l'arco, bronzo per Sara Pivaro

Ottimo risultato per gli Arcieri Biella. Bronzo per Sara Pivaro che conferma il sua stato fisico con continuo incremento di prestazioni. “La curva dei suoi punteggi infatti mostra una regolare e costante crescita che se rimarrà tale nel tempo potrà far sperare in grandi risultati a fine stagione con i campionati italiani – spiegano - Purtroppo in sofferenza Eva Revera solo quinta, che sta accusando dolori articolari che le precludono i risultati abituali. Speriamo che le terapie a cui si sta sottoponendo portino presto alla risoluzione definitiva del problema, magari già la prossima settimana a Pont Saint Martin”.