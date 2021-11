Sport e salute, al Centro Rivetti arriva la Settimana Movement per combattere la sedentarietà

Il recente rapporto di "Sport e Salute" ha evidenziato un dato molto preoccupante: dall'inizio della pandemia Covid-19 circa il 25% degli italiani ha smesso di praticare con regolarità un'attività sportiva. Una persona su quattro quindi è diventata sedentaria, con conseguenze che, a lungo termine, possono essere gravi per la salute psico fisica.

Ecco perché In Sport, dopo la pausa forzata causa pandemia del 2020, torna a proporre la "Settimana Movement": da lunedì 8 a domenica 14 novembre la popolazione potrà praticare gratuitamente (previa prenotazione) alcune attività al centro sportivo Massimo Rivetti di Biella. L'accesso all'impianto e alle attività è consentito con green pass in corso di validità e auto certificazione. «La scelta è tra il nuoto e le attività di fitness» spiega Valeria Pistori, direttrice del centro. «L'importante è fare movimento, seguiti dai nostri tecnici specializzati. Il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso "Movement" è legato all'importanza di una regolare attività fisica per mantenere in equilibrio il proprio corpo e la propria mente». Per sette giorni sarà possibile nuotare gratuitamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 21, martedì e giovedì dalle 7 alle 21, sabato e domenica dalle 9 alle 19, prenotando il proprio posto in segreteria.

Il programma Movement prevede un massimo di 15 persone prenotabili ogni mezz'ora, con una corsia gratuita dedicata all'evento. «L'obiettivo per gli under 50 è nuotare un chilometro (40 vasche, ndr) spiega Valeria Pistori, «mentre per gli over 50 è di 500 metri (20 vasche, ndr). All'uscita dall'acqua basterà comunicare a un nostro operatore il numero di vasche nuotate. Così, alla fine della settimana, calcoleremo quanto movimento è stato fatto dai nostri utenti».

Per quanto riguarda le attività terrestri, è possibile partecipare gratuitamente alle attività in palestra previste dal palinsesto fuoco e postural: pilates (lunedì e venerdì 12.50-13.35, martedì e giovedì 18.45-19.30), gym dolce (martedì e giovedì 10.15-11), Hiit (giovedì 12.50-13.35), total body (sabato 9.15-10), postural (mercoledì 12.50-13.35).