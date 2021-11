Podismo, svelato l’esperimento “3 cross in 1” di Claudio Canatone

Parte la stagione podistica invernale targata Claudio Canatone con l’esperimento “3 cross in 1”: tre modalità di gara, una sola iscrizione. La formula scelta per queste manifestazioni podistiche non competitive e libere a tutti consiste nel dare l’opportunità, ai partecipanti che hanno versato la quota di iscrizione di 6 euro, di scegliere quali distanze percorrere tra le tre proposte, 2, 4 o 6 chilometri oppure tutte e tre.

Il primo appuntamento è programmato per domenica 28 novembre, con partenza dalla sede degli Alpini di Biella, via Ferruccio Nazionale 5. La successiva corsa si svolgerà il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, con partenza da Cascina Andriana a Sandigliano, in Via Andriana, 5.Si arriverà così al 30 gennaio 2022, con la terza corsa in partenza dalla sede dell’associazione polisportiva Cedas Lancia di Verrone, in Strada del Canchioso 27.

In conclusione, domenica 27 febbraio 2022, si svolgerà l’ultima manifestazione con partenza da Cascina Torta a Vigliano, in via Spina; per quanto riguarda quest’ultima, i percorsi previsti sono di 4 e 6 chilometri e non sarà disponibile la formula del “3 cross in 1”.L’organizzatore informa che non ci sarà una classifica finale poiché i premi verranno assegnati secondo un sistema di punti, 1 per ogni presenza, che verranno sommati dopo lo svolgimento delle 4 gare. Sono previsti premi anche per le società che avranno superato le 30 iscrizioni complessive.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente Claudio Canatone al numero 366.4159654 oppure scrivere una mail a athletic@teletu.it.