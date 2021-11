Il grande ritorno di Paolo Zilvetti alla mezza maratona del Lago Maggiore FOTO

Quello di Paolo Zilvetti è stato un ritorno in piena regola, domenica 7 novembre alla mezza maratona del Lago Maggiore, un’ulteriore tappa in un percorso sportivo in cui non sono mancate le difficoltà: sono infatti 9 gli interventi chirurgici che Paolo ha dovuto affrontare in passato, riuscendo sempre a rialzarsi dopo ogni caduta.

I 21 chilometri su cui la gara si è sviluppata hanno messo a dura prova l’atleta biellese che, senza perdersi d’animo, ha concluso in quinta posizione assoluta e primo nella categoria SM45 (Senior maschile dai 45 ai 49 anni), con un tempo di 1 ora e 15 minuti: “Non è stato facile tornare a certi livelli – confessa Paolo – e questo è stato soprattutto un test per verificare a che punto fossi. Per il momento preferisco continuare con qualche mezza maratona di preparazione, in modo da arrivare al meglio alla maratona completa che si terrà in primavera”.

Infine, non mancano i ringraziamenti a chi l'ha sempre sostenuto: “Ringrazio l’atletica Candelo, Fatna, con cui ho condiviso enormi sacrifici e dolori in allenamento, la mia famiglia e gli amici che ci sono sempre stati”. E conclude: “Questo nuovo rientro e tutto per voi, perché, come nella vita, anche nello sport devi trovare tu le forze di cavartela e risollevarti. Non dimenticherò mai chi mi ha teso la mano col sorriso nei momenti bui: grazie davvero di cuore”.