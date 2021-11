Biella Corse, al Monti Savonesi ottima gara di Caporale-Blanco

Buoni risultati per la quasi totalità degli equipaggi e dei navigatori Biella Corse in gara ieri con le “moderne” alla Ronde Gomitolo di Lana, a Biella, e con le “storiche” al Giro dei Monti Savonesi Storico, ad Albenga (Savona).

Ronde del Gomitolo di Lana

Alla dodicesima edizione della Ronde Gomitolo di Lana, con l’eccezione (si sono ritirati nel corso della prima prova) del navigatore Luca Pieri, che correva con il pilota Simone Fumagalli su Volkswagen Polo R5, tutti i “Biella Corse” in gara sono giunti al traguardo e anche con buoni risultati.

Il rientrante, dopo l’infortunio di metà stagione, Pier Angelo Tasinato, in gara con Chiara Lavagno su di una Skoda Fabia R5, ha terminato la gara al 10° posto assoluto, 9° di gruppo R e 8° nella classifica della classe R5. Va segnalato che il “sempreverde” Tasinato si è anche piazzato al primo posto nella speciale classifica riservata agli "Over 55".

Stefano Gilardi e Veronica Gaioni, invece, al via su di una Renault Clio A7/E7, hanno chiuso al primo posto della classe A7, settimi di gruppo A e quarantaquattresimi nella classifica assoluta. Il loro era un rientro dopo lungo tempo … non è andata male!

Per quanto riguarda i navigatori della scuderia, Ernestino Monti e Tiziano Pieri, in gara con una Opel Corsa A6/E6 hanno concluso al secondo posto di gruppo A e della classe A6, ventiquattresimi nella classifica assoluta della gara; mentre Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso, al via su Citroen Saxo N2/S2, hanno chiuso quinti di N2, settimi di gruppo N e trentunesimi assoluti.

Giro dei Monti Savonesi

Al 3° Giro dei Monti Savonesi Storico i neo Campioni Italiani della categoria "2 GTS 4 1600", Ermanno Caporale e Ornella Blanco Malerba, hanno nuovamente molto ben figurato. Piazzandosi al 22° posto assoluto con la loro Lancia Fulvia Coupé 1.6, hanno infatti concluso la gara al terzo posto del 2° raggruppamento, secondi nella categoria GTS e primi nella classifica della classe GTS 1600. Non è finita: l’equipaggio della Biella Corse ha infatti anche chiuso quarto nella classifica della Michelin Historic Rally Cup e quinto in quella valida per il Memorial Fornaca.Un bel palmares!

Anche il navigatore Stefano Bruno Franco, ha concluso la gara. Ha corso a fianco del pilota Sandro Rossi su di una Renault 5 GT Turbo., con cui si sono piazzati al 43° posto assoluto, tredicesimi del 4° raggruppamento, quarti nella classifica del gruppo N, terzi in quella del periodo J2 e secondi nella classe N 2000.