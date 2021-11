Bel successo per Tennistavolo Vigliano

Sabato 6 novembre la squadra tennistavolo della Polisportiva Vigliano era impegnata in trasferta contro il TT Romagnano A. Dopo poco più di due ore i biellesi hanno avuto la meglio con un perentorio 5 a 1.

A referto 2 punti per capitan Boggiani, 2 per Gritti e 1 per Bortolotto che perde l'unico match di squadra per mano di Vellata; Panaite è rimasto in panchina a dispensare preziosi consigli come di consueto. Gli altri atleti del Romagnano erano il giovane e promettente Mussa, Scroffernecher e Bellotti. Prossimo impegno giovedì 11 novembre tra le mura amiche contro il TT Romagnano B alle 20.