Pmi, Pichetto: “Serve salto di qualità per rimanere competitivi”

Le PMI sono la forza vitale del nostro Paese e, anche nei momenti difficili, hanno dimostrato di sapersi innovare adattandosi ai cambiamenti. Ora dobbiamo fare, pubblico e privato insieme, un passo in più : abbiamo davanti un periodo di grandi e veloci trasformazioni e servono pertanto competenze e tecnologie più adeguate per rimanere competitivi. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a margine del Forum della Piccola Industria a Alba.

"In uno scenario internazionale sempre più competitivo e caratterizzato dal grande cambiamento epocale della transizione ecologica, le piccole e medie imprese necessitano del massimo sostegno da parte del governo", ha precisato Pichetto. "Serve un salto di qualità e la massima collaborazione tra pubblico e privato: il Mise continua a sostenere gli imprenditori italiani soprattutto in questa fase di ripresa dell'economia agevolando e incentivando quelle imprese che puntano a migliorare il proprio livello competitivo. L'obiettivo comune deve pertanto essere quello di innalzare il nostro know how tecnico e la qualità del capitale umano. Due punti che si sintetizzano in una sola parola: competenza" .