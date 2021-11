Cioccolato TAF, l’offerta natalizia per i panettoni artigianali di Salvatore De Riso FOTO

L’ingresso nell’atmosfera natalizia è solito avvenire già dalle prime settimane di novembre, periodo in cui vengono presentate le prime offerte a tema. Anche la cioccolateria Taf di Titti Fortunata Apicella non è da meno e, come ogni anno, ha deciso di proporre i sapori della Costiera Amalfitana con i panettoni artigianali del pluripremiato pasticcere Salvatore De Riso.

Ogni Natale, i pregevoli panettoni tendono ad andare a ruba, vista soprattutto la loro unicità e qualità inconfondibili. Per questo Titti ha scelto di offrire ai clienti un’eccellente opportunità per le festività del 2021: fino al 12 novembre sarà possibile prenotare il proprio panettone approfittando di uno sfizioso sconto del 10%.

Numerosi sono i gusti tra cui scegliere: si parte dai classici panettoni con mandorle e uvetta fino al panettone al limoncello, passando per il pistacchio e i frutti di bosco con crema al rosmarino.

Inoltre, i clienti potranno scegliere tra due formati, 500 o 1000 grammi, avendo così la possibilità di adattare l’acquisto alle loro esigenze, a seconda del numero e dei gusti.

La prenotazione può essere comodamente effettuata all’indirizzo https://www.cioccolatotaf.it/categoria-prodotto/natale-2021/ oppure direttamente nel suo negozio in centro Biella ed è prevista la consegna gratuita per gli ordini superiori ai 59,50 euro.

Cioccolato TAF

Via Giuseppe Garibaldi 5, 13900 Biella

Tel. 015 22341

mail: info@cioccolatotaf.it

sito: www.cioccolatotaf.it

Facebook: https://www.facebook.com/CioccolatoTAF

Instagram: https://www.instagram.com/cioccolato_taf/