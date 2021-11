Ben Cuncià 2021 edizione da record con 4000 piatti di polenta distribuiti nei 30 ristoranti aderenti, FOTO

Il Ben Cuncià 2021 è stato un successo che è andato ogni oltre previsione. Con piu’ di 4000 piatti di polenta concia distribuiti in un week end nei 30 ristoranti aderenti, il quarto festival della polenta concia biellese ha battuto tutti i record degli anni scorsi.

Christian Clarizio presidente della Proloco Biella e Valle Oropa, ideatrice ed organizzatrice dell'evento è molto siddisfatto: "I ristoratori ci hanno confermato che sono state davvero tante le persone che sono venute da fuori Biella, soprattutto dalle province limitrofe: questo era uno dei principali obiettivi che nel 2017 ci eravamo posti creando Ben Cuncià. Non pensavamo di raggiungere questi numeri, anche in considerazione delle restrizioni vigenti per il Covid. Di fatto, siamo riusciti a produrre circa 3000 kit solo grazie ai nostri partner Koodit, Feltyde e Casa Del Legno che hanno lavorato anche di notte ognuno per la propria parte, ma le richieste negli ultimi due giorni ai ristoratori sono state tantissime. In ogni caso, chiunque non avesse ricevuto il kit può contattarci e glielo faremo avere con molto piacere",

Questo è un successo di territorio per Clarizio: "perché la promozione parte dal passaparola… desideriamo ringraziare in primis i volontari della Proloco, i ristoratori che sono i protagonisti veri e fanno di tutto perché il festival riesca al meglio. Inoltre ringraziamo Formaggi Botalla che quest’anno ha creato appositamente delle squisite forme di formaggio 100% biellese che i commensali hanno acquistato come ricordo nei ristoranti".

"Ma se siamo arrivati a 4000 persone - continua il presidente - è principalmente per la comunicazione che grazie ad ATL Biella Valsesia Vercelli ci ha permesso di uscire dai confini locali ed i media Newsbiella, La Nuova Provincia di Biella e il Biellese che con i loro contenuti hanno divulgato in maniera proattiva il festival. Il Ben Cuncià ha creato nel weekend un giro economico per il territorio di 100 mila euro: una somma che va interamente ad aziende biellesi perché tutto cio’ che gira intorno al festival è orgogliosamente nato nel nostro territorio a partire dai kit fino ai piatti di polenta. Anche Descuercè grazie al team di Nabumbo ha avuto successo facendo conoscere i sentieri che portano da Biella ad Oropa ed in questo periodo hanno colori che sembrano dipinti".

Per Clarizio ora non resta che aspettare di vedere le tante foto che verranno postate sui social con l'hashtag #bencuncia2021, e puntare alle 5000 polente nel 2022!!!"

Molto soddisfatti anche i ristoratori che hanno aderito all'iniziativa: "E' stato molto interessante - commenta Pietro Calcagno de La Lira - anche perché per esempio a noi sono arrivate diverse richieste da fuori regione e significa che è stato fatto un bel lavoro di comunicazione. Poi sono convinto che sia giusto investire sulla tradizione e la polenta fa parte della nostra cultura, ci dà una nostra identità. Trovo poi da parte nostra che sia poi anche giusto mettersi in gioco per dare al territorio. E grazie e complimenti alla Pro Loco Biella Valle Oropa e in particolare a Clarizio che ci ha seguiti costantemente. Noi di idee possiamo averne, ma serve una cabina di regia e qui c'è stata e ha funzionato molto bene>.