La stagione del Perosi torna al Sociale con il pianista Michel Dalberto

La Stagione concertistica dell'Accademia Perosi torna al Teatro Sociale Villani con il pianista Michel Dalberto. L'appuntamento è per venerdì 12 novembre, alle 20.45.

Il programma della serata:

Maurice Ravel Sonatine

César Franck Preludio Aria Final

Claude Debussy Children’s corner

Franz Liszt Vallée d’Oberman (dalla 1e Année de Pèlerinage « Svizzera »)

Nato a Parigi in 1955 in una famiglia del Delfinato francese d’origini piemontesi, Michel Dalberto si è affermato sulla scena musicale internazionale vincendo nel 1975 il Primo Premio ai concorsi Clara Haskil, Mozart a Salisburgo ed al concorso di Leeds nel 1978. Allievo del grande maestro Vlado Perlemuter al Conservatorio di Parigi, l’artista è l’unico pianista vivente ad aver inciso tutta l’opera pianista di Schubert, della quale è uno degli intepreti più apprezzati, così come delle opere di Mozart, di cui ha eseguito tutti i concerti per pianoforte. Fin dagli inizi della sua carriera, Dalberto è stato invitato a esibirsi con prestigiose orchestre e con direttori quali Erich Leinsdorf (Orchestre de Paris), Wolfgang Sawallisch (Orchestre de la Suisse Romande), Charles Dutoit (Orchestra National de France), Sir Colin Davis (Orchestra del Concertegebouw), Yuri Temirkanov (Orchestra di S.Cecilia), Daniele Gatti. E’ stato ospite dei Festival di Lucerna, Aix-en-Provence, Vienna, Edimburgo, Schleswig-Holstein, Firenze, La Roque d’Antheron. Artista molto apprezzato anche in Italia, ha suonato per le più famose società di concerti: S. Cecilia, Società del Quartetto, Maggio Musicale di Firenze, Teatro La Fenice, Teatro Comunale di Bologna, Teatro San Carlo, Orchestra della RAI di Torino. Camerista assai richiesto, Dalberto collabora con il violinista Boris Belkin, il violista Yuri Bashmet, Renaud et Gautier Capuçon, i violoncellisti Truls Mork e Lyn Harrell, i cantanti Barbara Hendricks, Jessy Norman, Nathalie Stutzman e Stephan Genz. Con la casa discografica francese Aparté ha recentemente iniziato a registrare dal vivo un ciclo dedicato alle opere di Debussy, Fauré, Franck. Il primo progetto, dedicato interamente a Debussy, è stato registrato e filmato al Teatro Bibiena di Mantova nel Maggio 2015, premiato con il Diapason D’Or. Il prossimo autore ad essere inciso sarà Fauré. La sua ampia discografia, realizzata per Erato, Denon e EMI, ha ottenuto i più alti riconoscimenti: Grand Prix du Disque, Grand Prix de l‘Académie Charles-Cros, Choc de la Musique, ffff di Télérama. Professore al Conservatorio di Parigi dal 2011 e tiene numerose “masterclass” in Germania, Inghilterra, Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti. Michel Dalberto è stato per quindici anni Direttore Artistico dell’Accademia Festival a Les Arcs (Savoia). Dal 1991 al 2009 è stato inoltre Presidente della giuria del Concorso Clara Haskil di Vevey (Svizzera), dov’è attualmente membro del Comitato organizzativo e nel 1996 è stato nominato dal Governo Francese Cavaliere de l’Ordre National du Mérite. Gastronomo appassionato, pratica lo sci e l’immersione subacquea.Biglietti platea: da 5,00 a 20,00 euro.

Biglietti ridotti under 27. Al fine di garantire al pubblico il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione al numero 015 29040, tramite e-mail all'indirizzo segreteria@accademiaperosi.org oppure sul sito www.accademiaperosi.org. L'accesso alla sala è consentito previa presentazione del Green Pass.

Partner dell'evento il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Biella, la Regione Piemonte, Fondazione Compagnia San Paolo, Fondazione Crt, Aiam, Cidim.