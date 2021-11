Festival del fumetto Nuvolosa: in partenza la nuova edizione 2021-22

È in partenza l’edizione 2021-22 di Nuvolosa, il festival del fumetto che il Comune di Biella – Assessorato alle Politiche Giovanili organizza con l’associazione culturale Creativecomics, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il supporto dell’università popolare biellese UpbEduca, Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, Centro commerciale I Giardini, Liceo Artistico cittadino. Come sempre il cuore del progetto è il concorso artistico nazionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia o cittadini italiani all’estero, e che prevede premi in denaro, aumentati considerevolmente per questa nuova edizione (1.500, 700 e 400 euro) e la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate. La scadenza per partecipare al concorso è il 5 gennaio 2022.

Il tema di quest’anno è di urgente e grandissima attualità e potrà essere sviluppato dai fumettisti in tutte le sue declinazioni (ecosostenibilità, ambiente, rapporto dell’uomo con il pianeta tra presente passato e futuro…): “La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro”, collegato all’edizione 2022 di "Selvatica – Arte e Natura in Festival", che ha l'obiettivo di far dialogare le arti visive con le meraviglie naturali del nostro pianeta per stupire, commuovere e far pensare, avendo come elemento di ispirazione gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia dell'ambiente e in particolare la lotta al cambiamento climatico, la vita sott'acqua, la vita sulla terra.

Resta invece a tema libero la sezione speciale dedicata alla sceneggiatura, che premierà la miglior storia/soggetto inedito, il cui testo verrà realizzato in fumetto da un disegnatore professionista e inserito nel catalogo della prossima edizione del concorso. Oltre al Premio Nuvolosa, sono previsti “Laboratori del Fumetto” presso il Liceo Artistico ‘G. e Q. Sella’ di Biella e la Casa Circondariale ed altre iniziative formative rivolte a bambini e ragazzi, proposte in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella. Coronamento dell’iniziativa saranno le mostre e gli eventi previsti a inizio marzo 2022, con premiazione dei vincitori e mostre, performance live, presentazioni editoriali, incontri con autori…, il tutto nella cornice di Palazzo Ferrero. Le esposizioni dell’autore ospite e delle opere selezionate nell’ambito del Premio Nuvolosa saranno integrate nel Festival “Selvatica”, che nella prossima primavera, da marzo a giugno, tornerà ad animare le dimore storiche del rione Piazzo.

Il concorso - spiega l’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone - nasce per stimolare la creatività e l’intraprendenza dei giovani e quest’anno si arricchisce ulteriormente aumentando il valore dei premi. Sono grata a tutti i partner che ci supportano per la realizzazione di questo progetto che ha riscosso finora grande successo, sia per la partecipazione alle attività formative che al concorso nazionale, alle esposizioni e all’evento conclusivo, che attrae un pubblico numeroso ed eterogeneo, promuovendo l’arte del fumetto e la conoscenza del borgo storico del Piazzo oltre i confini biellesi” Info: Informagiovani, Via Italia 27/a – Biella tel. 015 3507 380 – 381, https://www.informagiovanibiella.it/premio-nuvolosa