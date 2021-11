Biella, alla Biblioteca si presenta il 'Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria”

Continuano gli incontri con gli autori in Biblioteca e mercoledì 10 ottobre sono attesi Angela Spalatro e Ugo Zamburru che coadiuvati da Marco Sansoè presenteranno il loro libro 'Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria'. L'evento è organizzato in collaborazione con 'La città di sotto'.

Il libro parla dei profondi cambiamenti avvenuti dalla crisi economica del 2008 in avanti e ulteriormente acuiti durante la pandemia – migrazioni di massa, insicurezza sociale, incremento delle povertà – hanno determinato anche un aumento delle patologie psichiatriche. A fronte di ciò, tuttavia, i Dipartimenti di salute mentale hanno visto drasticamente ridurre organico e risorse, con conseguenze drammatiche sulla qualità della cura delle persone.

Due professionisti della psichiatria fanno il punto sui bisogni e i diritti delle persone con sofferenze psichiche, sulle reali possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per le loro famiglie e sui falsi miti che accompagnano il discorso sulla malattia mentale: dalla contenzione agli psicofarmaci, dalle basi biologiche dei disturbi al tema della guarigione. Ingresso libero alle 18 (fino a esaurimento posti), greenpass obbligatorio.